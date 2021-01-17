Сотрудники полиции увели оппозиционера Алексея Навального, который вечером 17 января вернулся в Москву из Берлина, после того, как он прошел паспортный контроль в Шереметьево, сообщает РБК.

Адвокату политика Ольге Михайловой не разрешили проследовать вместе с ним.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подтвердила задержание Навального, пишет РИА Новости. Ведомство напомнило, что политик находился в розыске «за многократные нарушения испытательного срока». Навальный будет находиться под стражей до решения суда о его дальнейшей мере пресечения.

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