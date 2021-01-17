Перед инаугурацией избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена в некоторых крупных городах страны временно убрали почтовые ящики в целях безопасности.

«Это часть нашей обычной процедуры, направленной на обеспечение безопасности наших сотрудников и клиентов во время протестов», — сказал представитель службы Дэвид Партенхаймер, слова которого приводит «Газета.ру» со ссылкой на Fox News.

Он уточнил, что почтовые ящики уберут как минимум в 17 штатах. Кроме того, в городе в день инаугурации Байдена закроют 14 почтовых отделений.

По словам Партенхаймера, в 2017 году в ходе инаугурации действующего главы государства Дональда Трампа в Вашингтоне предпринимались аналогичные меры.

Инаугурация Байдена назначена на 20 января.

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