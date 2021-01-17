Член оппозиционной партии «Отечество» Давид Багдасарян доставлен в Эребунийский отдел полиции. Об этом пресс-секретарь партии Сос Акопян сообщил в воскресенье на своей странице в Facebook.

Акопян назвал задержание Багдасаряна незаконным и выложил в соцсети видео инцидента, который произошел в центре Еревана, во время акции протеста оппозиции.

На кадрах видно, как силовики вытаскивают оппозиционера из салона автомобиля и пытаются посадить в полицейскую машину. Багдасарян сопротивляется, а до того, как сесть в полицейский автомобиль, несколько раз скандирует «Никол – предатель».



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