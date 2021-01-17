Ряд представителей команды избранного президента США Джо Байдена, который 20 января сядет в президентское кресло в США, начали переговоры с Ираном о возвращении к условиям ядерной сделки, подписанной в 2015 году.

Об этом сообщает израильский Kanal 12 без ссылки на какой-либо источник.

О деталях переговоров не сообщается, но команда Байдена якобы уже проинформировала израильское руководство о переговорах.

Также отмечается, что глава израильской службы внешней разведки «Моссад» Йоси Коэн на этой неделе побывал в Вашингтоне, где встретился с президентом США Дональдом Трампом и командой Байдена.

Между тем представитель команды Байдена, имя которого не называется, опроверг новость телеканала.

По его словам, никто из команды избранного президента не контактировал с представителями Ирана.

Руководство Тель-Авива хочет, чтобы в возможной новой ядерной сделке с Тегераном было прописано ограничение на развитие программы баллистических ракет Ирана и отказ Исламской Республики от поддержки радикальных групп в регионе.

Ранее Байден заявил, что после вступления в должность главы Белого дома, он вернется к условиям ядерной сделки в ИРИ.

В СМИ также прошла информация о формировании переговорной группы Израиля с целью обсуждения с Байденом темы ядерной сделки Ирана.

Соглашение по иранской ядерной программе было достигнуто 15 июля 2015 года между Ираном и странами «шестерки» (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия). Президент США Дональд Трамп вышел из соглашения в 2018 году.

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