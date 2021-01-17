В целях воспрепятствования созданию Ираном ядерного оружия крайне важно, чтобы Тегеран и Вашингтон вернулись к ядерному соглашению 2015 года, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Администрация Дональда Трампа выбрала то, что она назвала кампанией максимального давления на Иран. В результате эта стратегия только увеличила риск и угрозу», — сказал Ле Дриан в интервью газете Journal du Dimanche.

Дипломат призвал прекратить это, «потому что Иран находится в процессе приобретения ядерного потенциала».

В то же время Ле Дриан заявил, что даже если обе стороны вернутся к сделке, этого будет недостаточно.

«Потребуются жесткие дискуссии по поводу распространения баллистических ракет и дестабилизации Ираном ситуации у своих соседей в регионе», — добавил он.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был принят в июле 2015 года «шестеркой» международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из иранской сделки. Год спустя Иран начал поэтапное сокращение своих обязательств.

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