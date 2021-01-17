Федеральное бюро расследований (ФБР) США изучает, оказывали ли иностранные правительства, организации или отдельные граждане финансовую поддержку участникам штурма Капитолия. Об этом сообщает NBC News.

Телеканал со ссылкой на одного действующего и одного бывшего сотрудников бюро рассказал, что ФБР в рамках расследования проверяет платеж в размере полумиллиона долларов в биткоинах, вероятно сделанный французом в адрес ключевых фигур ультраправого движения перед беспорядками.

При этом данные о платежах были предоставлены на этой неделе компанией, которая проводит анализ криптовалютных переводов.

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