Великобритания, ФРГ и Франция призвали Иран прекратить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по производству металлического урана. Об этом говорится в совместном заявлении трех стран, обнародованном в субботу британским внешнеполитическим ведомством.

«Мы, правительства Франции, Германии и Соединенного Королевства, глубоко озабочены заявлением Ирана о том, что страна готовится производить металлический уран. Мы призываем Иран приостановить эту деятельность и незамедлительно вернуться к исполнению обязательств, взятых на себя в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), если Тегеран намерен сохранить сделку», — отмечается в сообщении.

В нем указывается, что «производство металлического урана потенциально может иметь военные цели». «В рамках СВПД Иран выразил приверженность отказу от производства металлического урана и проведения исследовательских работ относительно урановой металлургии в течение 15 лет», — сказано в заявлении.

Minval.az