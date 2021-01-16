Иранские военные в субботу в ходе учений осуществили запуски ракет, одна из них упала в Индийском океане примерно в 30 км от места, где находилось торговое судно. С таким утверждением выступил американский телеканал Fox News.

По словам его источников, «минимум одна ракета» упала в воду «в опасной близости» от судна. Какого именно, не уточняется. По сведениям телеканала, ударная группа ВМС США, в состав которой входит авианосец Nimitz, находилась «на расстоянии примерно 100 миль (160 км) от того места, где взорвались минимум две иранские баллистические ракеты» после удара об воду.

Minval.az