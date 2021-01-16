Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил удовлетворение участием турецких компаний в восстановлении и реконструкции освобожденных земель Азербайджана.

Как передает Report, об этом турецкий лидер сказал в телефонном разговоре с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Главы государств обсудили предстоящий запуске Совместного турецко-российского мониторингового центра в Агдаме, отметив, что деятельность Центра послужит обеспечению долгосрочного мира.

Президент Турции подчеркнул, что его страна и впредь будет поддерживать братский Азербайджан.

Minval.az