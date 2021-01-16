Вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай сделал себе прививку от коронавируса, сообщило агентство «Анадолу».
Сообщается, что процедуру провели в Государственной больнице Анкары.
Вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай сделал себе прививку от коронавируса, сообщило агентство «Анадолу».
Сообщается, что процедуру провели в Государственной больнице Анкары.
Дата: 2021/01/16 20:08
Раздел: Мир
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