В Украине пожаловались на отсутствие интересных для основателя и главы американской компании SpaceX Илона Маска мест, если он приедет, заявил глава комиссии по гуманитарным вопросам Житомирского областного совета Александр Савченко, сообщает местное издание «Житомир.Info».

«Президент пригласил Илона Маска на 12 апреля. Что вы покажете Маску в Житомире? Не в музее космонавтики, а в Житомире. Человек же, наверное, образованный, человек XXIII века, он живет уже по своим меркам, что он будет, только в музеи ходить?» — сказал чиновник, не предложив при этом реальных вариантов решения озвученной им проблемы.

Кроме того, по его словам, все достижения советской космонавтики «украдены, как правило, в Америке», поэтому Маска все это не заинтересует. При этом представитель украинских властей заверил, что он не умаляет заслуги советского конструктора ракетной и космической техники Сергея Королева, «который это все правильно освоил, и у него были свои идеи, как и у Циолковского».

12 января сообщалось, что Илон Маск в своем Twitter на русском языке оценил вклад Сергея Королева в мировую космонавтику. «Он был великолепен», — прокомментировал инженер и предприниматель твит «Роскосмоса», посвященный 114-летию со дня рождения советского конструктора. При этом в марте 2019 года Маск отвел Украине главную роль в космонавтике СССР, заявив, что используемые современной Россией ракеты-носители и ракетные двигатели созданы СССР при определяющем вкладе входившей в него Украинской ССР.

Под руководством Сергея Королева в СССР в 1950-60-х годах была создана первая межконтинентальная баллистическая ракета, запущен первый искусственный спутник Земли, отправлен в космос первый человек, достигла Луны первая автоматическая станция и совершен первый выход человека в открытый космос.

Minval.az