Французская компания Total объявила о выходе из числа членов Американского института нефти (API). За этим решением стоят расхождения во взглядах с институтом по целому ряду вопросов, сообщает angi.

В Total заявляют, что компания сохраняет членство только в тех ассоциациях, чьи цели и задачи в сфере борьбы с изменением климата совпадают с ее целями и задачами. Однако ежегодный анализ позиций Total и API по проблеме изменения климата показал, что они «совпадают лишь частично». Так, Total не устраивает позиция API по регулированию метановых выбросов, по субсидированию транспортных средств с электрическими двигателями и принципу выплат за выбросы углерода. Кроме того, отмечают в Total, «на последних выборах API поддержала кандидатов, которые выступают против участия США в Парижском соглашении».

Total стала первой из крупных нефтяных компаний, которая вышла из состава API, уточняет «Коммерсантъ». Ранее Total, а также BP и Royal Dutch Shell вышли из другой американской отраслевой ассоциации — American Fuel & Petrochemical Manufacturers — и тоже из-за расхождения взглядов на вопросы борьбы с изменением климата.

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