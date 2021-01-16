В Грузии проходит съезд правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия».
Кандидатура Ираклия Кобахидзе на пост председателя партии была поддержана единогласно.
Новый председатель выразил благодарность за оказанное доверие.
На съезде будет сформирован политический совет партии, состоящий из 21 члена, а также будут избраны исполнительный и политический секретари.
И.Кобахидзе ранее был исполнительным секретарем «Грузинской мечты». 43-летний политик занимал пост председателя парламента Грузии в 2016-2019 годах. Бывший председатель партии Бидзина Иванишвили покинул свой пост 11 января, сообщает Грузия-Онлайн.