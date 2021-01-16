Лица, ворвавшиеся в здание Капитолия, планировали похитить и, возможно, убить вице-президента США Майкла Пенса, который в тот день возглавлял совместное заседание обеих палат Конгресса. Об этом говорится в заявлении американского сенатора-республиканца Бена Сасса, обнародованном на его сайте.

«Каждый американец должен понимать, что Министерство юстиции только что обнародовало: у следователей есть веские доказательства того, что некоторые из участников беспорядков, ворвавшихся в Капитолий Соединенных Штатов, планировали похитить и, возможно, убить вице-президента», — считает политик.

По его словам, участники беспорядков у здания Конгресса «не были пьяницами, которые начали хулиганить — они были террористами, атаковавшими предусмотренную конституцией передачу власти в этой стране».

Также Сасс заявил, что захватчики Капитолия были очень близки к тому, чтобы начать кровавый конституционный кризис в стране, поэтому они должны быть наказаны по всей строгости закона.

«ФБР расследует широко распространенные призывы к насилию по всей стране, и каждый американец обязан успокоиться», — предупредил сенатор.

Minval.az