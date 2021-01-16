Госсекретарь США Майк Помпео связал возникновение COVID-19 с китайскими лабораториями. Об этом сообщает ТАСС.

«Власти США сегодня сообщают новую информацию о деятельности внутри государственных лабораторий Китая в 2019 году», — говорится в письменном заявлении политика, которое было распространено в связи с прибытием в Китай группы экспертов Всемирной организации здравоохранения(ВОЗ).

По словам Помпео, у Соединенных Штатов есть основания полагать, что несколько исследователей в Уханьском институте вирусологии заразились коронавирусом еще летом 2019 года — до первого зарегистрированного случая COVID-19. Также госсекретарь утверждает, что по меньшей мере с 2016 года в институте изучали коронавирусную инфекцию летучих мышей RaTG13, который более чем на 96 процентов идентичен COVID-19. Помпео заявил, что институт не отчитался о возможных «экспериментах по повышению заразности или летальности» вируса.

Кроме того, политик добавил, что институт вирусологии связан с военными исследованиями. «Несмотря на то, что Уханьский институт вирусологии представляется как гражданский, он сотрудничал в публикациях и секретных проектах с военными Китая», — подчеркнул он.

Помпео считает, что пандемии коронавирусной инфекции можно было избежать. Он добавил, что любая ответственная страна пригласила бы мировых экспертов в области здравоохранения в Ухань в течение нескольких дней после вспышки. Госсекретарь призвал обеспечить экспертам Всемирной организации здравоохранения доступ ко всем объектам, данным лабораторий, сотрудникам, очевидцам и авторам жалоб.

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