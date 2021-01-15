Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ближайшее время подаст официальное прошение об отставке королю Виллему-Александеру, за два месяца до парламентских выборов. На столь радикальный шаг повлиял скандал с детскими пособиями в стране и ситуация, когда многие семьи оказались на гране банкротства, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на NOS.

Ранее налоговая служба обвинила тысячи людей в мошенничестве, а суды постановили им вернуть выплаты по уходу за детьми.

В ходе расследования выяснилось, что семьи были обвинены ошибочно.

Вина за ситуацию возлагается на министров, госслужащих, депутатов парламента и даже суды, которые не помогли семьям, оказавшимся в чрезвычайно сложном финансовом положении.

Ожидается, что король Виллем-Александр официально «рассмотрит» заявление об отставке и попросит министров и государственных секретарей продолжать делать «то, что необходимо в интересах Королевства».

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