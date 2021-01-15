Национальная финансовая прокуратура Франции начала предварительное расследование в отношении экс-президента страны Николя Саркози, сообщает «Дождь» со ссылкой на Mediapart и Le Monde. Его подозревают в лоббировании интересов российской страховой компании «РЕСО-Гарантия».

В 2019 году Саркози подписал контракт с компанией на оказание консультационных услуг. В 2020 году ему заплатили 500 тысяч евро, общая стоимость контракта оценивается в три миллиона евро.

Страховой группой «РЕСО-Гарантия» владеют братья-миллиардеры Сергей и Николай Саркисовы. Они подтвердили, что наняли Саркози в качестве «специального советника» и «председателя стратегического консультативного комитета» в правлении компании. Есть ли у правоохранителей претензии к компании и ее владельцам, не уточняется.

В октябре Саркози предъявили обвинение в создании преступного сообщества. Его подозревают в том, что его президентскую кампанию финансировал ливийский лидер Муаммар Каддафи. По другому делу о коррупции и злоупотреблении служебным положением прокуратура потребовала для экс-президента четыре года лишения свободы, два из которых — условно. Саркози отрицает обвинения.

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