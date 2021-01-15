Следователи префектуры Тибо в Японии столкнулись с серией необычных краж. На стройках в городе Фунабаси стали пропадать унитазы, пишет «Моя планета» со ссылкой на Sora News.

Первая такая кража произошла еще в октябре 2020 года. Строители во время очередной смены на объекте в Фунабаси не обнаружили унитаз, который был установлен днем ранее. Затем кражи повторились на соседнем участке. Всего с октября было украдено 18 унитазов.

Полицейские решили, что кражи совершает один и тот же человек, и объединили все эпизоды в одно дело, которое назвали «Делом о туалетном божестве».

В январе полицейские задержали подозреваемого — 26-летнего Рюсея Такаду. Мужчина долгое время сам работал в строительной сфере, а значит, по мнению полицейских, был знаком с тонкостями рабочего процесса на стройке и знал, когда лучше всего приходить за «наживой».

Такада признался в кражах и рассказал, что туалеты и другие вещи со стройплощадок он сдавал в магазины подержанных товаров. С вырученных денег он оплачивал свои расходы. Полицейские не сказали, как именно они выследили Такаду. Возможно, его помог вычислить один из владельцев магазинов, куда Такада продавал украденные унитазы.

Minval.az