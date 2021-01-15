Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выписан из кардиологической клиники в Монако, куда он попал с аритмией в понедельник, сообщили журналистам источники в его партии «Вперед, Италия», передает РИА Новости.

Политик уже вернулся домой к своей дочери Марине, которая проживает под Ниццей. На ее вилле экс-премьер провел большую часть локдауна в прошлом году.

В четверг Берлускони заявил, что госпитализация была необходима для проведения обследования, которое ему предписали его лечащие врачи. 84-летний политик отметил, что находится в хорошем состоянии и не беспокоится за свое здоровье.

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