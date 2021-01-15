В Нидерландах около ста человек заявили о побочных эффектах после получения вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Об этом сообщили в Центре фармаконадзора Лареб.

По данным центра, в двух случаях после введения препарата наблюдались тяжелые аллергические реакции.

«Речь шла о таких симптомах, как сыпь и отек вокруг глаз», — сообщила глава центра Агнес Кант, которую цитирует РБК со ссылкой на телеканал NOS. По ее словам, все, у кого появились побочные эффекты, получили медицинскую помощь и быстро поправились.

Кант добавила, что остальные сообщения касаются свойственных для вакцин побочных эффектов. Среди них боль в месте укола, головная боль и усталость. Эти побочные эффекты часто наблюдались у получивших вакцину Pfizer.

Нидерланды начали вакцинацию от коронавируса препаратом Pfizer 27 декабря. К 14 января в стране прививку получили около 47 тыс. человек, сообщила Кант. «Мы ожидали, что на каждые 10 тыс. прививок будет приходиться 20–25 случаев появления побочных эффектов, так что эти данные соответствуют нашим оценкам», — сказала глава центра. В то же время она отметила, что не все вакцинированные могут сообщать о побочных эффектах.

В Норвегии умерли как минимум 23 человека, получивших вакцину Pfizer, сообщило накануне Норвежское агентство лекарственных средств. Все умершие были старше 80 лет и имели хронические заболевания, заявил представитель агентства Стейнар Мадсен.

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