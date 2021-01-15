Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон прислал «очень хорошее» письмо, адресованное турецкому президенту Тайипу Эрдогану, о желании нормализовать отношения между Анкарой и Парижем.

«Два дня назад мы получили очень хорошее и положительное письмо от Макрона, в котором содержится его желание развивать отношения, встретиться с нашим президентом. Он даже от руки написал приветствие на турецком: «Дорогой Тайип», — цитирует Чавушоглу газета Sabah.

По его словам, турецкий лидер положительно отреагировал на письмо французского коллеги.

«Наш президент сказал: «Встретимся с удовольствием». Речь идет, прежде всего, о видеоконференции и телефонных переговорах», — добавил турецкий министр.

Minval.az