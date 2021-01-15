Представитель Всемирной организации здравоохранения Катарина де Кат прокомментировала данные о смерти 23 норвежских пациентов после вакцинации от коронавируса препаратом компаний Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, организация знает о данной ситуации и внимательно следит за ходом расследования по данному делу.

де Кат также добавила, что ВОЗ находится в контакте с норвежскими властями по этому вопросу.

Ранее в Норвегии 23 человека умерли после вакцинации от коронавируса препаратом компаний Pfizer и BioNTech.

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