Москва доказала свой приоритет отношениям с Пекином, отменив российско-индийский саммит из-за чересчур проамериканской политики по стороны Нью-Дели.

О непростых отношениях в треугольнике Россия – Индия – Китай пишут эксперты Modern Diplomacy.

Двадцать лет назад РФ и Индия подписали договор о стратегическом партнерстве, после которого Кремль оказывал всестороннюю помощь индийской стороне как в финансово-экономическом и технологическом, так и в военном отношении. С момента подписания соглашения каждый год проводился двухсторонний саммит, однако в 2020 году он был отменен, что может быть преддверием серьезного раскола в отношениях между странами.

В последние годы произошло весьма тесное сближение Индии с США, что в частности выразилось в подписании Базового соглашения об обмене и сотрудничестве, завершившего образование тесного союза Нью-Дели и Вашингтона.

«Роль Индии в Азиатско-Тихоокеанском альянсе с США, Австралией и Японией – это свидетельство того, что индийские интересы полностью совпали с американскими», – отмечают аналитики издания.

Цель этого союза – противодействие Китаю и его политике, что противоречит интересам России, объявившей свои отношения с КНР стратегическими.

«Если какая-то страна хочет нанести ущерб Китаю, Россия чувствует себя обязанной порвать с ней отношения», — полагает Modern Diplomacy, объясняя выбор Москвы в пользу Пекина.

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