Немецкая федеральная земля Саксония собирается создать учреждение для «принудительного размещения» тех, кого неоднократно ловили за нарушение карантина по коронавирусу, сообщил Bild.

Для этих целей планируется переоборудовать построенный в 2017 году центр первичного приема беженцев в Дрездене. Как написал таблоид, весной 2020-го министр здравоохранения Саксонии Петра Кёппинг предлагала отправлять нарушителей карантина в психиатрические лечебницы. От этих планов отказались, как и от идей размещать их в отелях или больницах.

Каковы будут условия и стоимость размещения в новом учреждении, не сообщается. Однако территория огорожена забором, наблюдение будет вести полиция.

В Министерстве по социальной защите изданию подтвердили планы переоборудовать центр. При этом «принудительное размещение» может грозить людям, повторно совершившим правонарушения.

«Порядок действий постепенный: настойчивое внушение, штраф, постановление суда», — сообщили там.

Запрос в суд должно подать Министретсво здравоохранения. Пока таких прецедентов в Саксонии не было, но власти хотят подготовиться.

Minval.az