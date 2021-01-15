Администрация избранного президента США Джозефа Байдена столкнется с проблемами из-за импичмента 45-го президента Дональда Трампа. Об этом в разговоре с Financial Times заявил Уильям Галстон, эксперт аналитического центра Brookings Institution и бывший советник президента Билла Клинтона.

По словам Галстона, планы Байдена по активации программы «спасения американской экономики» могут застопориться из-за того, что Конгресс занят обсуждением отстранения Трампа от должности. Заседание по этому поводу пройдет на следующий день после инаугурации президента 20 января.

Также эксперт отмечает, что затормозится и утверждение состава новой администрации: пока республиканцы и демократы в Сенате будут спорить об импичменте, они потратят время, за которое могли бы проголосовать за управленцев, назначенных Байденом.

Minval.az