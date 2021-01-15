Житель города Ньюпорт в Уэльсе (Великобритания) Джеймс Хоуэлс, который случайно выбросил жесткий диск с биткойнами общей стоимостью в £210 млн (примерно $287 млн) по текущему курсу, хочет найти его на городской свалке и передать 25% стоимости криптовалюты (около $71,5 млн) в местный фонд борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила в пятницу вещательная корпорация Би-би-си.

По ее данным, в 2009 году Хоуэлс приобрел 7,5 тыс. биткойнов практически за бесценок. В 2013 году во время генеральной уборки офиса он случайно выбросил жесткий диск, на котором хранилась криптовалюта. В тот момент стоимость его биткойнов достигала $7,5 млн.

По словам Хоуэлса, он неоднократно обращался к властям Ньюпорта с просьбой разрешить поиск жесткого диска, но каждый раз ему отказывали. В 2017 году, когда стоимость криптовалюты взлетела и биткойны уже стоили примерно £125 млн ($171 млн), владелец предложил в случае находки передать властям 10%, однако вновь получил отказ. Теперь он заявил, что готов поднять свое предложение до 25%. «По нынешнему курсу это около £52,5 млн, и я хотел бы передать их в фонд борьбы с коронавирусом для жителей Ньюпорта», — отметил Хоуэлс.

В городской администрации сообщили, что впервые Хоуэлс обратился к ним через несколько месяцев после того, как понял, что выбросил диск. «Администрация неоднократно сообщала ему, что поиск невозможен, поскольку мы ограничены условиями своей лицензии и раскопки существенно повлияют на окружающую среду прилегающих районов, — разъяснил представитель властей. — Стоимость раскопок на свалке и других работ обойдется в несколько миллионов фунтов, а гарантий того, что диск найдется и будет работать, нет».

Владелец диска, в свою очередь, сообщил, что он уже нашел инвесторов, которые готовы оплатить расходы на поисковую операцию в многометровом слое грязи и мусора за получение части криптовалюты.

Minval.az