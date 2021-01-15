Американское оборонное ведомство расширило свой список китайских компаний, ведущих деятельность в США и связанных, по мнению Вашингтона, с военной отраслью КНР. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Пентагона.

В список были добавлены еще девять юридических лиц, в числе которых Китайская корпорация коммерческой авиации (COMAC) и один из крупнейших в Китае производителей смартфонов — компания Xiaomi. «[Пентагон] продолжит обновлять список, [добавляя в него] дополнительные организации по мере необходимости», — отметили в американском ведомстве.

Изначально список был составлен и направлен в Конгресс США в июне прошлого года. Тогда в него вошли 20 компаний, в том числе Huawei. Позднее перечень несколько раз пополнялся. Список составляется в соответствии с требованием закона, принятого в США в 1999 году. Само попадание в перечень не влечет за собой автоматическое введение санкций, однако, согласно упомянутому закону, американский президент может ввести рестрикции в отношении компаний, присутствующих в нем.

На находящиеся в списке компании распространяется действие подписанного ранее президентом США Дональдом Трампом указа о запрете американских инвестиций в китайские компании, связанные, как полагают в Вашингтоне, с Вооруженными силами КНР. Как поясняет агентство Reuters, согласно этому документу, от активов находящихся в списке фирм американские инвесторы должны избавиться к 11 ноября текущего года.

Акции китайской корпорации Xiaomi рухнули после внесения компании в черный список США на 11,18 процента. Их стоимость упала до 29 гонконгских долларов за единицу.

Minval.az