Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в кардиоторакальный центр Монако. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Rai News 24.

По данным телеканала, речь идет о плановой проверке, 84-летний политик вернется домой через несколько дней.

Осенью прошлого года Берлускони, бессменный лидер партии «Вперед, Италия» и евродепутат, переболел коронавирусной инфекцией. Диагноз был поставлен 2 сентября 2020 года, после чего его госпитализировали с двусторонней пневмонией на ранней стадии. 14 сентября политика выписали. Сам Берлускони признался, что некоторое время чувствовал себя плохо и опасался за свою жизнь. Он назвал болезнь «адской».

Несколько лет назад он перенес серьезную операцию на сердце, восстановление после которой заняло больше времени, чем ожидалось.

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