Россия в июне 2022 года завершит строительство береговой базы ядерных беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» («оружия Судного дня»), сообщают «Известия», ссылаясь на техническое задание на выполнение соответствующих работ.

Согласно данному документу, береговая база предназначена для обслуживания и хранения «нового стратегического оружия сдерживания». На соответствующем объекте, в частности, «Посейдоны» планируется «готовить к боевым дежурствам и пускам».

Местонахождение береговой базы не сообщается.

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