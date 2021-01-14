В WhatsApp готовят опцию, которая сделает намного проще работы с большим массивом сообщений. О тестировании новой функции сообщает инсайдерский портал WABetaInfo.

Функция получит название Read Later (Прочитать позднее) и придет на смену Archive (Архив). Ранее при архивировании чата пользователь переставал получать сообщения, а сама ветка оказывалась в «подвале» списка чатов. В новой же опции логика работы изменится — раздел будет закреплен вверху, а пользователь сможет видеть сообщения в нем просто заходя в него. Оповещения о них поступать не будут.

Пока новая функция проходит бета-тестирование в версиях WhatsApp для Android. Скоро она станет доступна в стабильных сборках для всех платформ.

Minval.az