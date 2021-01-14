Ученые из Кенийского института медицинских исследований обнаружили на юго-востоке страны 16 уникальных штаммов коронавируса, сообщила кенийская газета «The EastAfrican».

«Особенность новых штаммов состоит в том, что они способны быстро распространяться и в начальной фазе заболевания их очень трудно определить у инфицированного», — приводятся слова одного из специалистов Чарльза Аготи.

По его словам, штаммы отличаются от ранее обнаруженных мутаций коронавируса. Как подчеркнул ученый, четыре штамма очень агрессивны, из-за чего в стране может резко увеличиться заражаемость коронавирусом.

Minval.az