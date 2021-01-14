В Федерации борьбы Франции выразили отношение к тому, что флага Азербайджана не было в официальных документах Гран-при, который пройдет в Ницце.

Как сообщает аpasport.az, организация извинилась перед Федерацией борьбы Азербайджана.

Французы подчеркнули, что эта ошибка не связана с политикой: «Мы приносим извинения Федерации борьбы Азербайджана и азербайджанской общественности из-за проблемы, возникшей в связи с тем, что национального флага этой страны не было в официальных документах Гран-при. Эта ошибка уже устранена. Это ни в коем случае не связано с политикой, это была всего лишь наша ошибка. Желаем хорошей борьбы азербайджанским борцам и представителям всех стран-участниц».

Minval.az