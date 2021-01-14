Фотографии множества национальных гвардейцев, расположившихся в здании Конгресса США, в том числе на полу, вызвали широкий резонанс среди пользователей соцсетей.

Военнослужащие Нацгвардии были направлены в Конгресс для обеспечения безопасности на предстоящей 20 января инаугурации избранного президента США Джо Байдена.

Снимки с изображением спящих силовиков, задействованных в охране Капитолия, опубликовали на своей странице в Twitter корреспондент издания Wall Street Journal в Конгрессе Линдси Уайз и репортеры ряда других СМИ.

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа 6 января прорвали оцепление полиции на Капитолийском холме в Вашингтоне и проникли в здание Конгресса, помешав законодателям утвердить победу демократа Джозефа Байдена на выборах главы государства.

Некоторые из протестующих имели при себе огнестрельное оружие. Части из них удалось войти в здание Конгресса, в ответ на что заседание законодательного органа было прервано.

В противостоянии на Капитолийском холме погибли пять человек. На охрану Конгресса была брошена Национальная гвардия.

В ответ демократы внесли в Конгресс законопроект об отстранении Дональда Трампа с поста президента США.



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