Верховный суд Республики Корея принял в четверг решение оставить в силе приговор бывшему президенту страны Пак Кын Хе, в соответствии с которым она должна провести в тюрьме 20 лет по обвинениям в коррупции и злоупотреблении властью, передает ТАСС.

В общей сложности экс-президенту придется провести в заключении 22 года, включая два года за незаконное вмешательство в процесс парламентских выборов 2016 года, когда она оказывала содействие кандидатам от правящей в то время партии Сэнури.

Пак Кын Хе была подвергнута импичменту в марте 2017 года. В июле 2018 года суд первой инстанции приговорил бывшего президента к 15 годам лишения свободы за взяточничество и еще к пяти годам за злоупотребление властью. Ее также оштрафовали на 18 млрд вон ($16 млн).

Затем апелляционный суд увеличил срок тюремного заключения до 30 лет. Впоследствии приговор пересматривали еще несколько раз, сняв с экс-президента часть обвинений. Верховный суд поставил в деле Пак Кын Хе точку, поскольку его решение является окончательным и не подлежит дальнейшему обжалованию.

Minval.az