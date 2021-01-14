Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в четверг в Ухань для установления поисков следов происхождения коронавируса, передает ТАСС.

По данным сайта Flightradar24, самолет авиакомпании Scoot из Сингапура приземлился в международном аэропорту Уханя в 11:05 по местному времени (07:05 по бакинскому времени).

Как сообщили ранее власти Китая, согласно действующим в стране правилам, эксперты должны пройти 14-дневный карантин, в это время они будут вести консультации с китайскими специалистами по видеосвязи.

Minval.az