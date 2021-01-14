Контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила в среду резолюцию об импичменте действующего главы государства республиканца Дональда Трампа, передает ТАСС.

Статья обвинения в документе всего одна — подстрекательство к мятежу. После ее утверждения Трамп стал первым в истории страны президентом, дважды подвергнутым импичменту. Первую попытку отстранить республиканца от должности демократы предприняли в 2019 году. Палата представителей тогда проголосовала за импичмент, однако контролируемый республиканцами Сенат в начале 2020 года оправдал главу государства по обеим статьям обвинения, утвержденным до этого конгрессменами.

На этот раз процедура импичмента была инициирована из-за высказываний, допущенных Трампом во время выступления перед сторонниками в день беспорядков у Конгресса 6 января. По мнению демократов, именно после речи главы Белого дома толпа двинулась к Капитолию и начала его штурм, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал Джозеф Байден.

Нынешняя резолюция была внесена в Палату представителей от имени демократа Дэвида Сисилини (от штата Род-Айленд) в понедельник. Авторы документа вменяют Трампу в вину совершение «тяжких преступлений и правонарушений». Законодатели убеждены, что президент сознательно подстрекал своих сторонников «к насилию в отношении органов власти Соединенных Штатов» и тем самым «продемонстрировал, что будет угрозой для национальной безопасности, демократии и конституции, если ему позволят остаться на своем посту».

В качестве одного из аргументов в пользу отстранения главы Белого дома от должности приводится 3-й раздел 14-й поправки к Конституции США, который запрещает занимать государственные посты и избираться в Конгресс должностным лицам, принявшим до этого присягу и участвовавшим впоследствии в мятеже. Данная поправка была принята вскоре после Гражданской войны в США (1861-1865) и направлена на то, чтобы помешать деятелям Конфедерации занимать государственные должности в период Реконструкции. Документ также содержит призыв запретить Трампу занимать подобные посты и в будущем.

Процедура импичмента Трампа в Сенате начнется уже после инаугурации Байдена, которая состоится 20 января, сообщил после голосования лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл (от штата Кентукки). Как он пояснил, «даже если [эта] процедура начнется в Сенате на текущей неделе и пройдет в оперативном порядке, окончательное решение не будет вынесено до того, как президент Трамп оставит свой пост». Сенатор напомнил, что за всю историю США процедура импичмента президента в верхней палате проходила трижды и занимала «83 дня, 37 дней и 21 день соответственно».

Статья обвинения в адрес главы государства в рамках процедуры его импичмента должна быть представлена верхней палате Конгресса. Затем Сенат будет выполнять функции присяжных, а Палата представителей фактически выступит стороной обвинения. Для отстранения президента от должности необходима поддержка не менее двух третей сенаторов (67 голосов). Решение Сената обжалованию не подлежит.

За всю историю США процедура импичмента главы государства инициировалась четыре раза. Она коснулась Эндрю Джонсона (1868), Билла Клинтона (1998-1999), Ричарда Никсона (1974) и самого Трампа (2019-2020). В предыдущий раз действующего американского лидера пытались отстранить от власти из-за утверждений об оказании им во время телефонного разговора давления на украинского президента Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь ему переизбраться на второй срок. Однако Сенат, большинство в котором на тот момент было у республиканцев, оправдал Трампа.

Джонсон и Клинтон также в свое время были оправданы верхней палатой Конгресса. Никсон подал в отставку еще до начала слушаний в Сенате.

Minval.az