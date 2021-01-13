Видеосервис TikTok ввел ряд ограничений для несовершеннолетних пользователей, настройки безопасности их аккаунтов будут автоматически изменены в сторону повышения приватности. Об этом говорится в заявлении компании.

Компания объяснила новые меры желанием создать «дружественную и безопасную атмосферу на платформе, чтобы все пользователи, в том числе несовершеннолетние, могли свободно делиться своим творчеством».

«Сегодня TikTok обновляет настройки конфиденциальности для всех зарегистрированных учетных записей пользователей в возрасте от 13 до 15 лет: их аккаунты автоматически станут приватными», — приводит РБК сообщение компании.

Это значит, что видеть публикации этой категории пользователей смогут только одобренные владельцами подписчики. Кроме того, комментировать видеоролики пользователей младше 16 лет смогут только «друзья» или вообще никто — вариант предоставления возможности комментирования всем пользователям будет недоступен.

Для пользователей в возрасте 13–15 лет будет также отключен параметр «Предлагать вашу учетную запись другим». Снимать «дуэты» можно только с пользователями старше 16 лет. Кроме того, для пользователей 16–17 лет опция разрешения загрузки своих видео по умолчанию отключена, если они не решат включить ее. Другие пользователи смогут скачивать на мобильные устройства только видеоролики, созданные авторами старше 16 лет.

TikTok — это платформа по обмену видеороликами с 1 млрд пользователей по всему миру. ByteDance запустила TikTok в сентябре 2016 года. На тот момент платформа называлась Douyin и ориентировалась только на китайских пользователей. Однако в 2017 году компания начала международную экспансию, запустив «копию» приложения Douyin под названием TikTok. На сегодняшний день офисы TikTok располагаются по всему миру, в том числе в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Берлине, Дубае, Мумбае, Сингапуре, Джакарте, Сеуле и Токио.

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