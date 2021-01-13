Сенат США, в непосредственной компетенции которого находится объявление импичмента президенту Дональду Трампу, не будет рассматривать этот вопрос до инаугурации Джо Байдена. Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Washington Post.

Помощник лидера сенатского большинства Митча Макконнелла уже сообщил сотрудникам лидера сенатского меньшинства Чарльза Шумера, что сенаторы-республиканцы не согласятся в пятницу 15 января рассматривать процедуру импичмента.

Офис Макконнелла предупредил, что Сенат не соберется для обсуждения основных вопросов до вторника, 19 января.

Формально заседание сената состоится в пятницу, 15 января. Но для того, чтобы начать рассмотрение импичмента, нужно согласие всех 100 сенаторов, чего сейчас добиться практически невозможно, отмечает газета.

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