Палата представителей конгресса США проголосовала за резолюцию об импичменте действующего президента страны Дональда Трампа, который и так покинет свой пост через неделю. В нижней палате парламента документ поддержали 221 конгрессмен, против выступили 203.

По закону для утверждения резолюции требуется простое большинство. Фактически исход голосования был предрешен, поскольку именно Демократическая партия контролирует палату представителей.

Голосованию предшествовали дебаты, в ходе которых демократы и республиканцы пытались убедить оппонентов в своей правоте. Так, лидер демократического большинства в палате представителей Стени Хойер заявлял, что всем (в том числе и республиканцам) очевидна вина Трампа в нападении толпы на Капитолий. «У поступков есть последствия, и поступки президента США требуют безотлагательных действий со стороны конгресса», — заявил он.

«Я работал при Рональде Рейгане, Джордже Буше-младшем и Джордже Буше-старшем (все они представляли Республиканскую партию). Я уважаю этих президентов, они беспокоились о нашей стране и соблюдали принципы. Этого нельзя сказать о нынешнем президенте, и поэтому он должен быть смещен. У нас есть возможность это сделать. У нас мало времени? Что же, совершить правильный поступок никогда не поздно», — добавил Хойер (цитата по РБК).

В свою очередь представитель республиканцев Родни Дэвис заявил, что прежде чем обсуждать импичмент, необходимо сформировать специальную комиссию и выявить обстоятельства нападения на Капитолий. По его словам, объединение усилий в этом вопросе позволит не усугубить политический раскол. А республиканец Джейсон Смит призвал извлечь уроки из случившегося и не обострять противоречия путем вынесения импичмента президенту. «Президент Трамп покинет свой пост через семь дней. Давайте заживим раны нашей нации и прислушаемся к людям», — призвал он.

Теперь документ будет передан в сенат. Чтобы объявить импичмент Трампу, резолюцию должны поддержать две трети сенаторов, то есть 67 из 100. Учитывая, что у демократов в сенате 50 голосов, им нужно заручиться голосами еще 17 республиканцев. При этом о возможной поддержке импичмента ранее говорили лишь двое сенаторов от Республиканской партии — Бен Сассе и Лиза Мурковски.

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Палата представителей конгресса США начала рассматривать вопрос об импичменте действующего президента страны Дональда Трампа.

Предполагается, что в течение часа конгрессмены обсудят порядок дебатов об отстранении главы государства, затем в течение двух часов пройдут дебаты об импичменте, пишет в твиттере парламентский корреспондент Джейми Дюпри.

Предварительно, голосование по вопросу отстранения Трампа начнется в 23:00 мск (полночь по бак.вр.).

Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу из-за событий 6 января 2021 года, когда его сторонники взяли штурмом Капитолий, где конгресс утверждал итоги президентских выборов-2020, напоминает «Медуза».

Прийти к Капитолию и поддержать республиканцев, не согласных с победой демократа Джо Байдена, своим сторонникам предложил сам Трамп. В столкновениях погибли четыре человека, кроме того, в больнице позднее умер раненный во время беспорядков полицейский.

Палата представителей 12 января приняла резолюцию, призывающую вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа, применив 25-ю поправку к Конституции США. Пенс отказался это делать еще до голосования в палате.

Если палата представителей проголосует за отстранение Трампа, решение должен утвердить сенат (верхняя палата американского конгресса). Если сенат сделает это до 20 января, когда истекают полномочия Трампа, он больше никогда не сможет баллотироваться на пост президента США.



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