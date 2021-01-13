Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил благодарность президенту Пакистана Арифу Алви за поддержку справедливой позиции Азербайджана в вопросе освобождения исторических земель в Карабахе от оккупации Армении.

Глава пакистанского государства принял турецкого министра в среду в своей резиденции в Исламабаде.

Чавушоглу заверил, что Турция разделяет позицию Пакистана и будет и далее поддерживать Исламабад на международной арене.

Стороны выразили готовность к совместной борьбе с проявлениями исламофобии и ксенофобии.

Чавушоглу заверил, что власти Турции будут и далее способствовать активным вложениям турецких инвесторов в пакистанскую экономику.

Президент Пакистана, со своей стороны, привлек внимание к дружественным связям и сотрудничеству с Турцией, выразив надежду на дальнейшее углубление сотрудничества в экономической и культурной сферах.

Алви напомнил, что объем турецких инвестиций в пакистанскую экономику превышает один миллиард долларов, что не отражает потенциал двусторонних отношений.

Президент Пакистана также выразил благодарность Анкаре за четкую позицию по кашмирской проблематике и попросил передать приветствие президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

Minval.az