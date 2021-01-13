Направляющиеся в китайский Ухань для выяснения происхождения COVID-19 международные эксперты ВОЗ будут проходить необходимый карантин, заявил в среду официальный представитель государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая Ми Фэн.

«Международная группа экспертов ВОЗ 14 января прибудет в Ухань. В соответствии с государственными мерами по профилактике эпидемии, международная группа экспертов ВОЗ будет проходить требуемый карантин», — заявил на пресс-конференции Ми Фэн.

В настоящее время в Китае карантин составляет две недели.

По его словам, во время карантина китайские эксперты и эксперты ВОЗ будут общаться по видеосвязи.»Происхождение COVID-19 – научный вопрос, ВОЗ должна провести такие же исследования в других странах и регионах. Китайская сторона будет и дальше тесно сотрудничать с ВОЗ и международными экспертами по этому вопросу», — добавил чиновник.

Minval.az