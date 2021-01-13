Младшая сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, обвинила военных Южной Кореи в излишней слежке за Пхеньяном и назвала их «наихудшими дураками». Ее слова передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким изумилась заявлением южнокорейских военных о скрупулезном наблюдении за подготовкой КНДР к проведению военного парада. По ее словам, подобное внимание со стороны соседей к торжествам в «чужом доме» является открытым проявлением враждебности. Сестра северокорейского лидера подчеркнула, что в Пхеньяне проходят не военные учения или испытания, а всего лишь торжественные мероприятия, приуроченные к съезду партии.

Ким предположила, что Сеул мог испугаться военного парада, и назвала правительство Южной Кореи «поистине непонятной странной шайкой». «Они (…) являются наихудшими дураками, которые будут обижены, если их назовут вторыми в мировом масштабе среди тех, кто нелепо ведут себя», — заявила она.

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