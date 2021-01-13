За минувшие сутки спотовые цены на природный газ в Европе выросли сразу на 18% и уверенно закрепились выше $300 за тысячу кубометров. Об этом сообщает Интерфакс в среду, 13 января.

«Цена газа на голландском хабе TTF (контракт «на сутки вперед») с поставкой в среду выросла до $335 за тысячу кубометров после предыдущего пика в $284 с поставкой во вторник. С начала года цена на газ прибавила почти 40%. Достигнутый показатель является максимальным значением с 27 сентября 2018 года», – говорится в сообщении.

Среднее значение цен на 2021 год на TTF (спотовые котировки января и форвардные контракты до конца года) на данный момент складываются на уровне $264 за тысячу кубометров.

Указано, что цены на газ в Европе дорожают день ото дня с оглядкой на безумное ценовое ралли в Азии. Сейчас весь свободный СПГ на планете забирает Северо-Восточная Азия, где текущие цены на этот вид газа в четыре раза превосходят европейские котировки и уже «пробили» $1000 за тысячу кубометров.

Поступление газа в трубопроводную сеть Европы через терминалы СПГ в январе 2021 года снижается по отношению к январю 2020 года на 49%. Это будет наиболее резкое падение за текущий зимний сезон (в октябре поставки снизились на 30%, в ноябре – на 39%, в декабре – на 43%).

Начало 2021 года в Европе выдалось намного холоднее 2020-го, и температурный прогноз на весь месяц существенно ниже, чем в три предыдущие весьма теплые зимы.

Minval.az