Премьер-министр Кувейта Сабах Аль Халед Ас Сабах в среду подал эмиру прошение от отставке правительства через месяц после назначения кабинета министров из-за разногласий с парламентом, сообщило Кувейтское агентство новостей KUNA.

«Эмир Кувейта Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах в среду принял премьер-министра, который подал ему прошение правительства об отставке», — говорится в сообщении.

Премьер подал в отставку после того, как во вторник получил просьбу об отставке от министров. Они решились на отставку после того, как депутаты избранного в декабре прошлого года парламента потребовали от премьера прийти на заседание парламента 5 января и ответить на их обвинение в нежелании сотрудничать с законодательным советом. Заседание не состоялось из-за отказа правительства присутствовать.

Депутаты обвинили правительство в оказании давления на парламент из-за поддержки кандидатуры бывшего спикера парламента Кувейта Мазрука аль-Ганима в качестве спикера в очередной раз и вмешательство в формирование комитетов законодательного совета. Они также вменяют в вину исполнительной власти промедление в предоставлении на рассмотрение парламента программы работы правительства, которая должна быть представлена сразу после формирования кабинета министров.

Minval.az