Администрация видеохостинга YouTube во вторник удалила последнее видео и приостановила на семь дней возможность публиковать видеоролики и вести трансляции с официальной учетной записи действующего президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на заявление хостинга сообщил портал Axios.

«После тщательной проверки и в свете опасений по поводу постоянно существующей вероятности возникновения насилия мы удалили новый контент, загруженный на канал Дональда Трампа, и выпустили предупреждение в связи с нарушением нашей политики в отношении контента, содержащего подстрекательство к насилию, — цитирует портал заявление YouTube. — В результате, в соответствии с нашей давней системой предупреждений канал теперь не может загружать новые видео или [вести] прямые трансляции в течение как минимум семи дней, которые могут быть продлены», передает ТАСС.

Как отмечает Axios, видеохостинг также приостановил возможность комментировать оставшиеся на канале американского лидера видео, ссылаясь на возможный риск провокации насилия.

Ранее компания Twitter объявила о том, что на постоянной основе закрыла доступ к личной учетной записи Трампа из-за нарушения им правил, а также в связи с опасениями, что он может попытаться спровоцировать беспорядки. Также его лишили возможности писать в Facebook и Instagram до истечения полномочий. Кроме того, компания Apple временно удалила из своего магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler, популярный среди сторонников действующего американского лидера.

Minval.az