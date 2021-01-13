Бывшие президенты США Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший планируют посетить инаугурацию избранного президента США Джо Байдена, сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

Экс-президенты собираются прийти вместе со своими женами: Мишель Обамой, Хиллари Клинтон и Лорой Буш.

Буш-младший также планирует быть в Вашингтоне в момент официальной передачи власти, сообщили журналисты.

39-й президент США Джимми Картер, которому сейчас 96-лет, не сможет посетить инаугурацию Байена, поскольку он не может путешествовать. Его 94-летняя летняя супруга Розалин Картер также не поедет на мероприятие.

Действующий вице-президент США Майк Пенс Майк Пенс планирует присутствовать на инаугурации, но ждет приглашения, уточнил канал.

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