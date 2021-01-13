Индонезийские спасатели в среду приостановили поиски разбившегося в Яванском море Boeing 737-524 из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом рассказал журналистам заместитель руководителя национального поисково-спасательного агентства Абдул Харис Ачади, передает ТАСС.

«Сейчас наблюдаются волны высотой до 2,5 м, синоптики предупредили о дальнейшем ухудшении погоды», — приводит его слова портал Detik. Заместитель главы ведомства уточнил, что «поиски могут возобновиться только после улучшения ситуации».

«В районе по-прежнему находятся несколько судов, но подводная часть операции пока не проводится», — отметил он.

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