Боевик террористической организации «Исламское государство» , который планировал покушение на жизнь посла США в Кабуле, задержан в Афганистане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Pajhwok.

Сотрудники Национального директората безопасности захватили террориста Абдул Вахида и троих его сообщников в провинции Нангархар на востоке страны.

Абдул Вахид готовил убийство американского посла в Афганистане, а также нескольких высокопоставленных чиновников афганского правительства, отмечает агентство со ссылкой на источник.

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