Американский грузовой корабль Dragon отстыковался во вторник, 12 января, от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается на странице компании SpaceX в Twitter.
Американский грузовой корабль Dragon отстыковался во вторник, 12 января, от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается на странице компании SpaceX в Twitter.
Дата: 2021/01/12 23:06
Раздел: Мир
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