Власти Канады вводят ограничения на ведение бизнеса с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая из-за приписываемого китайским властям нарушения прав уйгуров. Об этом говорится в заявлении главы канадского МИД Франсуа-Филиппа Шампаня.

«Канада очень обеспокоена массовыми произвольными задержаниями и жестоким обращением с уйгурами и другими этническими меньшинствами со стороны китайских властей. Никто не должен подвергаться жестокому обращению на основании его религии или этнической принадлежности», — сказал министр. Шампань добавил, что Оттава вводит эти ограничения в координации с Лондоном, который ранее во вторник уже сделал соответствующее объявление (цитата по ТАСС).

В заявлении главы МИД отмечается, что принятые меры призваны оградить канадские компании, правительственные или частные организации от умышленного или непреднамеренного извлечения прибыли из нарушения прав уйгуров и других меньшинств в Синьцзяне. В частности, им будет запрещено импортировать товары, произведенные при использовании труда уйгуров. Также канадские компании будут инструктироваться правительством при намерении вести бизнес в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо неоднократно делал негативные высказывания в адрес властей КНР по поводу политики центрального правительства Китая в отношении Синьцзян-Уйгурского автономного района и Гонконга. В Пекине выражали решительный протест в связи с такими заявлениями главы канадского правительства.

В декабре 2018 года между Канадой и Китаем возникли дипломатические трения, связанные с задержанием в Ванкувере Мэн Ваньчжоу, которой грозит депортация в США по обвинению в мошенничестве и нарушении американских антииранских санкций. Вскоре после этого власти КНР задержали в Пекине бывшего канадского дипломата, сотрудника неправительственной организации (НПО) «Международная кризисная группа» Майкла Коврига, а затем сообщили о задержании Майкла Спэйвора. Последний является главой международной НПО Paektu Cultural Exchange, которая устраивает туристические поездки в КНДР и проводит в этой стране хоккейные матчи.

Оба канадца обвиняются в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая. В мае 2019 года Ковриг и Спэйвор были отправлены под арест, а 19 июня 2020 года прокуратура КНР предъявила им обвинения в шпионаже.

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